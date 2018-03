Resort przekazał, że ze wstępnych informacji wynika, iż przyczyną wypadku mogła być usterka techniczna. Zdaniem ministerstwa samolot nie został ostrzelany.

Na pokładzie było 26 pasażerów i sześciu członków załogi.

Samolot rozbił się we wtorek ok. 500 metrów od progu pasa startowego. Do katastrofy doszło ok. godz. 14 czasu miejscowego (13 w Polsce).

Jak informuje TASS, samoloty typu An-26 są przede wszystkim wykorzystywane przez rosyjskie siły zbrojne (ponad 100 maszyn), Siły Powietrzne Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (20 samolotów) i siły powietrzne Ukrainy (ok. 20 samolotów).

Agencja zaznacza, że od rozpoczęcia 30 września 2015 roku operacji rosyjskich sił zbrojnych w Syrii Siły Powietrzno-Kosmiczne Federacji Rosyjskiej utraciły łącznie dziewięć statków powietrznych.