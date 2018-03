McDonald's obrócił swoje logo o 180 stopni, by z literki "M" zmieniło się w "W" (od "woman"). Zrobiono to nie tylko w sieci, czy na niektórych pudełkach z kanapkami - także w wielu restauracjach pracownicy dostali koszulki z nowym symbolem. Znak pojawił się także w jednym z barów fast food w Lynwood w stanie Kalifornia - pisze "USA Today". Nie było to tylko zwykłe obrócenie logo firmy. McD przywiózł tam nową literę "W", ściągnięto na jeden dzień stary symbol i zamontowano nowe. Konecrn wydał też oświadczenie, w którym zapewnia, że kobiety "pełnią ważną rolę na wszystkich poziomach pracy w kncernie - od pracowników restauracji do samego zarządu".

McD nie jest jedyną firmą, która postanowiła na czas Dnia Kobiet zmienić swój wizerunek. Do sprzedaży trafiła też specjalna limitowana seria whisky Jane Walker z kobietą zamiast charakterystycznego "Jasia Wędrowniczka". Również malezyjski oddział KFC zmienił dziś logo na żonę pułkownika Sandersa.