Morawiecki przebywa na Litwie z jednodniową wizytą. W piątek spotkał się z szefem litewskiego rządu Sauliusem Skvernelisem.

Polski premier powiedział, że przedmiotem rozmowy były m.in. sprawy europejskie. - Na polu współpracy europejskiej mamy bardzo wiele wspólnych tematów. Dziękuję za wsparcie Republiki Litewskiej w pewnych sporach, które teraz toczymy - oświadczył Morawiecki.

Dodał, że spory te (chodzi o spór z Komisją Europejską dotyczący praworządności w naszym kraju - przyp. PAP) "sprowadzają się do tego w jaki sposób kto rozumie transformację systemu postkomunistycznego". - Akurat Litwa doskonale to rozumie jako państwo, które wcześniej było republiką sowiecką - zaznaczył premier.

Morawiecki podkreślił, że "praca" Polski i Litwy dotyczy przede wszystkim "tematów przyszłościowych". Wskazał m.in. na budżet europejski w kolejnej perspektywie 2021-2027, gdzie - jak stwierdził - oba kraje mają "bardzo podobne potrzeby" oraz bieżącą współpracę w zakresie "kluczowych" sektorów takich, jak transport czy logistyka.

- Tutaj mamy do czynienia z dyrektywą transportową, gdzie również bardzo podobnie myślimy, patrzymy na swobodę świadczenia usług w ramach Unii Europejskiej - powiedział szef polskiego rządu. Przekonywał też, że oba kraje mają "bardzo wspólne interesy" w Brukseli.

Według premiera "bardzo wyraźnie widać", że współpraca Polski i Litwy "umacnia się". - Zarówno poprzez wzrost obrotów handlowych, poprzez coraz wyższe inwestycje polskie na Litwie, litewskie w Polsce ale również coraz to lepsze połączenia infrastrukturalne - które łączą ludzi, łączą przedsiębiorstwa, zwiększają ruch turystyczny, przybliżają do siebie narody - podkreślił Morawiecki.

- To wszystko napawa mnie ogromnym optymizmem. Wierzę, że ta współpraca - jakkolwiek już niezwykle ważna i strategiczna - nabierze takiego charakteru prawdziwie, bardzo blisko partnerskiego pomiędzy naszymi krajami - zaznaczył.

Premier podziękował również szefowi litewskiego rządu za to, że "zmieniła się sytuacja Orlenu". - Dla nas ważne bardzo przedsięwzięcie zagraniczne - główny eksporter na Litwie i przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo o charakterze strategicznym, które powinno zdecydowanie łączyć nasze gospodarki i ma ku temu potencjał - ocenił Morawiecki.

Premier Litwy: Porozumienie impulsem do dalszej współpracy

Obaj premierzy wzięli udział w ceremonii podpisania memorandum o porozumieniu między polskim ministerstwem energii i jego litewskim odpowiednikiem oraz w ceremonii podpisania memorandum o współpracy portów i uruchomieniu połączenia promowego Szczecin-Kłajpeda.

Na konferencji prasowej litewski premier podkreślił, że "nie można pominąć milczeniem wspaniałej współpracy (Polski i Litwy) w dziedzinie energetyki".

- Jesteśmy wdzięczni za wsparcie na rzecz synchronizacji sieci energetycznych państw bałtyckich z kontynentalnymi sieciami europejskimi przez Polskę - mówił. - Jesteśmy bardzo wdzięczni za stanowisko Polski odnośnie niekupowania energii elektrycznej z niebezpiecznej elektrowni jądrowej w Ostrowcu - dodał Skvernelis.

Wyraził też nadzieję, że w najbliższej przyszłości rozpocznie się budowa gazociągu Polska-Litwa. - Podpisane dziś porozumienie o współpracy w dziedzinie energetyki i transportu morskiego powinno dać kolejny impuls do współpracy naszych państw - ocenił.

Szef litewskiego rządu podkreślił, że cieszy również "aktywna bilateralna współpraca w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa".

- Jesteśmy wdzięczni Polsce za znaczący wkład w zapewnienie bezpieczeństwa w regionie. Mamy wiele wspólnych interesów. Sytuacja w regionie zobowiązuje nas do wspólnego planowania obrony regionalnej, zwłaszcza, jeśli chodzi o misję Baltic Air Policing - podkreślił.

"W maju retransmisja 5 kanałów polskiej telewizji"

- Należytą uwagę poświęcamy kwestiom mniejszości narodowych. To są obywatele naszych krajów. Te kwestie wymagają należytej uwagi ze strony rządów obu krajów - podkreślił Skvernelis. Dodał, że w interesie obu krajów leży "otwarty dialog i chęć życzliwego rozwiązania" w sprawie mniejszości narodowych.

- W maju tego roku planujemy rozpoczęcie retransmisji polskich kanałów telewizyjnych dla mieszkańców Litwy południowo-wschodniej. Ma to być pięć kanałów polskojęzycznych - powiedział Skvernelis.

Jak mówił, oba kraje współpracują także w ramach projektów dotyczących zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego.

- Litwa jest dla Polski partnerem strategicznym zarówno ze względu na więzy historyczne, ale też ze względu na położenie geograficzne, na sprawy obronności, na wspólną nasza historię w stosunku do Rosji, potem Związku Radzieckiego i teraz znowu Rosji - oświadczył z kolei Morawiecki.

- Wspieramy Litwę w nadzorze nad niebem litewskim, ale również staramy się rozwijać wspólne projekty energetyczne, bardzo konkretne takie, które prowadzą do synchronizacji systemów elektroenergetycznych i takie, które zwiększą naszą wymianę w zakresie transportu gazu - dodał szef polskiego rządu.

Modernizacja linii kolejowej z Warszawy do Litwy

- Rozpoczynamy odbudowę odcinka kolejowego do Renge, który zostanie zakończony do roku 2019 - podkreślił Skvernelis. - Jesteśmy też gotowi wspierać inne projekty realizowane przez Orlen Litwa - zaznaczył.

Dodał, że szczególny przełom obserwuje się w dziedzinie transportu. - Z zadowoleniem przyjmujemy rozpoczęcie w Polsce prac w zakresie modernizacji europejskiej linii kolejowej z Warszawy w kierunku Litwy - oznajmił Skvernelis.

Poinformował też, że do roku 2023 zakończone zostaną prace na autostradzie Warszawa-Kowno, a od maja bieżącego roku Polskie Linie Lotnicze LOT zwiększają liczbę połączeń do Litwy. - Co przyczyni się do wzmocnienia powiązań między sektorami biznesu i turystyki - ocenił szef litewskiego rządu. - Interesuje nas otwarcie linii promowej między Kłajpedą a Szczecinem - dodał.

- Nasza współpraca strategiczna z Litwą na wielu polach - energetycznym, handlowym, gospodarczym, biznesowym, ale też kulturalnym - jest coraz głębsza, coraz bardziej ścisła - podsumował Mateusz Morawiecki.