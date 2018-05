W pisemnym oświadczeniu, przesłanym agencji EFE i baskijskim instytucjom oraz organizacjom politycznym i pozarządowym, ETA oznajmia swoją decyzję o "zakończeniu historycznego cyklu i swojej funkcji, co tym samym kładzie kres jej istnieniu". Dlatego ETA całkowicie rozwiązuje swoje struktury i postanawia zakończyć swoje polityczne działania - dodaje w piśmie.

List opublikowano na internetowej stronie gazety "El Diario". Organizacja przyznaje w nim, że nie udało się jej rozwiązać "konfliktu politycznego" w Kraju Basków leżącym w Hiszpanii i Francji.

Publikacja ukazała się w niecałe dwa tygodnie po bezprecedensowych przeprosinach złożonych przez ETA, a przez krewnych jej ofiar oraz hiszpańskie i baskijskie rządy ocenionych jako spóźnione i nieszczere. Komunikat z wyrazami "prawdziwego ubolewania" ETA opublikowała 20 kwietnia.

Zakończenie swojej działalności ETA ogłosiła dzień wcześniej, 19 kwietnia, i zapowiedziała oficjalny komunikat w tej sprawie za dwa tygodnie, które upływają w czwartek.

ETA 25 kwietnia przekazała w Bajonnie francuskiej policji dwie skrzynie z bronią palną, nazywając to wstępem do samorozwiązania swoich struktur.

W marcu 2016 r. władze ETA poinformowały, że organizacja zamierza się rozbroić, ujawniając rządom Hiszpanii i Francji, krajów, na których terenie działa, informacje dotyczące swoich magazynów broni. W kwietniu ub.r. ETA przekazała francuskim służbom adresy swych 12 magazynów broni. Znaleziono w nich m.in. 120 pistoletów, 3 tony materiałów wybuchowych, a także tysiące nabojów i detonatorów.

Minister spraw wewnętrznych Hiszpanii Juan Ignacio Zoido w kwietniu powiedział, że ETA została pokonana politycznie i operacyjnie i nie osiągnęła żadnego ze swych celów.

Już pod koniec lat 90. część baskijskich polityków, a także byłych terrorystów, wzywała kierownictwo ETA do porzucenia walki zbrojnej.

ETA to akronim "Euskadi ta Askatasuna", co po baskijsku znaczy "baskijska ojczyzna i wolność". W czasie swojej działalności zbrojnej ETA zabiła 853 ludzi, terrorystycznymi atakami próbując doprowadzić do powstania niezależnego państwa na terenie północnej Hiszpanii i południowej Francji.

Organizacja powstała w czasach reżimu generała Francisco Franco. Zrobiło się o niej głośno, gdy w zamachu 20 grudnia 1973 roku zabiła premiera, admirała Luisa Carrero Blanco, wyznaczonego przez Franco na swego następcę.