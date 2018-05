/ Polska Agencja Prasowa / WILL OLIVER

10:00

W ogrodach otaczających zamek Windsor zgromadzą się osoby zaproszone na uroczystość przez książęcą parę.

10:30

Goście przyjadą autokarem do słynnej Round Tower. Do kaplicy św. Jerzego wejdą przez południowe drzwi i będą zajmować miejsca.

12:20

Do kaplicy Św. Jerzego na zamku Windsor przybędą członkowie rodziny królewskiej. Wejdą przez Galilei Porch.

12:45

Książę Harry i jego brat, książę William, pojawią się na Zachodnich Schodach Kaplicy, prawdopodobnie pieszo, mijając tysiące widzów zaproszonych zamek. Dzięki przechadzce książę Harry będzie mógł poznać 200 przedstawicieli organizacji charytatywnych, z którymi jest związany, zebranych w Klasztorze Horseshoe na dole schodów.

12:55

Królowa Elżbieta II będzie ostatnim członkiem rodziny królewskiej, który pojawi się w kaplicy. Zjawi się ona 5 minut przed rozpoczęciem uroczystości. Jest to przewidziane w protokole.

12:59

Meghan Markle do kaplicy przyjedzie samochodem. Będą jej towarzyszyć druhny i drużbowie. Wśród nich także matka Doria Ragland.

13:00

Rozpoczęcie uroczystości zaślubin.

14:00

Nowożeńcy pojawią się na schodach kaplicy św. Jerzego. Meghan Markle i książę Harry wsiądą do karocy i wyruszą ulicami miasta Windsor, by pozdrowić zebranych na trasie poddanych. Potem młoda para uda się na przyjęcie wydane przez królową Elżbietę II. Przejazd planowany jest na ok. 25 minut.

20:00

Meghan Markle i książę Harry opuszczą zamek Windsor i pojadą się na przyjęcie weselne, które organizatorem jest ojciec pana młodego, czyli książę Karol. Odbędzie się ono we Frogmore House.

Transmisje uroczystości ślubnych księcią Harry'ego i Meghan Markle będzie można oglądać w polskich stacjach telewizyjnych - TVP1, Polsat News oraz stacji Metro.