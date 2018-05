Entuzjastą tego rozwiązania jest burmistrz miasta, Sadiq Khan. Okazuje się, że londyński ratusz już podpisał umowę z firmą technologiczną, która zapewnia muzykom czytniki do kart płatniczych.

Przechodnie, którym spodoba się występ, będą mogli elektronicznie wyrazić swoje uznanie. Urządzenia są bezdotykowe, wystarczy wyciągnąć kartę z portfela i przyłożyć ją do czytnika. Wprowadzenie kodu PIN również będzie możliwe.

Zdaniem burmistrza Khana, artyści w Londynie są jego chlubą i dlatego należy ich za wszelka cenę wspierać. Wprowadzenie nowej metody płatniczej pozwoli im na uzyskanie większego dochodu.

Zdaniem Charlotte Campbell, która jako pierwsza pilotowała czytnik na ulicy, różnica w zarobkach jest olbrzymia. Często na widok karty przykładanej do czytnika inne osoby robią to samo. Artystka uważa, że to fantastyczny pomysł.