Po usłyszeniu o nominacji do Pokojowej Nagrody Nobla, ludzie, którzy w ubiegłym roku współtworzyli Civil March For Aleppo (CMFA), chcą bardzo mocno podkreślić i raz jeszcze skorzystać z okazji, by wezwać do pokojowego rozwiązania konfliktu w Syrii i powstrzymania wszystkich aktów przemocy na jej terytorium. Kolejną kwestią podkreślaną podczas marszu było odrzucanie przez państwa członkowskie UE wielu osób ubiegających się o azyl. Podczas gdy UE ma ograniczone uprawnienia do zakończenia konfliktu wewnątrz Syrii, nikt nie może kwestionować jej zdolności do przyjmowania uchodźców i osób potrzebujących ochrony międzynarodowej - czytamy w oświadczeniu członków grupy Civil March For Aleppo.

Celem marszu, który wyruszył z Berlina 26 grudnia 2016 r. było zwrócenie uwagi na tragedię mieszkańców Aleppo. Wzięło w nim udział 3,5 tys. maszerujących osób z 62 krajów, którzy w ciągu 232 dni marszu przekroczyli granice 12 państw.

Jak podkreślają organizatorzy, Civil March For Aleppo to także tysiące ludzi, którzy udostępnili miejsce do spania w szkołach, kościołach, meczetach i budynkach lokalnych społeczności oraz ci, którzy pomogli w organizacji poszczególnych wydarzeń i codziennym maszerowaniu.

Trasa marszu to ok. 4 tys. km; biegła od Berlina w Niemczech poprzez Czechy, Austrię, Słowenię, Chorwację, Serbię, Macedonię, Grecję i Turcję do Aleppo w Syrii.

Inicjatorką marszu jest polska dziennikarka i blogerka mieszkająca w Berlinie, Anna Alboth. Uczestnicy mieli przejść w odwrotnym kierunku trasę, jaką pokonały setki tysięcy uchodźców zmierzających z Syrii do Europy przez Turcję, Grecję i dalej tzw. szlakiem bałkańskim.

Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka, mającego siedzibę w Wielkiej Brytanii, od 2011 r. w walkach o kontrolę nad miastem straciło życie ok. 21,5 tys. cywilów - w samym Aleppo i wokół niego. Setki tysięcy ludzi uciekły z miasta, a wielu zapowiedziało, że do niego nie wróci w obawie przed odwetem sił rządowych.

Aleppo, uznawane za jedno z najstarszych nieprzerwanie zamieszkanych miast na świecie, było kiedyś stolicą gospodarczą i handlową Syrii, jej największym miastem i główną atrakcją turystyczną.

Ogłoszenie laureatów Pokojowej Nagrody Nobla odbędzie się 10 grudnia br.