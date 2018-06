Rzecznik Boltona, Garrett Marquis napisał na Twitterze, że w dniach "25 do 27 czerwca doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego spotka się z sojusznikami Stanów Zjednoczonych w Londynie i Rzymie, by rozmawiać o bezpieczeństwie (...) i uda się do Moskwy, aby omówić możliwe spotkanie prezydentów Trumpa i Putina". W połowie lipca Trump ma uczestniczyć w szczycie NATO w Brukseli.

Wcześniej w czwartek o tym, że Bolton wybiera się do Moskwy poinformował rzecznik Putina, Dmitrij Pieskow. Dziennik "Kommiersant" pisał w ostatnich dniach, że do spotkania Trumpa i Putina może dojść w dniach 13-14 lipca w Wiedniu lub Helsinkach. Z kolei "Washington Post" podał, że spotkanie przywódców mogłoby odbyć się przy okazji podróży prezydenta USA na szczyt NATO w Brukseli, zaplanowany na 11-12 lipca.