Cła odwetowe dotyczą towarów o wartości 2,8 mld euro. Komisja Europejska podkreśla, że Unia, nakładając cła odwetowe, korzysta ze swoich praw w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Nie chcieliśmy tego robić, ale jednostronna i nieuzasadniona decyzja USA o nałożeniu na UE ceł na stal i aluminium oznacza, że Unia nie ma innego wyboru. (...) Nasza reakcja jest wyważona, proporcjonalna i całkowicie zgodna z zasadami WTO. Nie trzeba dodawać, że jeśli Stany Zjednoczone zrezygnują ze swoich taryf, my również zrezygnujemy z naszych - powiedziała w środę unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmstroem. Amerykańskie cła na stal i aluminium zaczęły obowiązywać od 1 czerwca.

Kolegium komisarzy zareagowało na te restrykcje zatwierdzając 6 czerwca decyzję o nałożeniu dodatkowych ceł na produkty amerykańskie. Docelowo cła nałożone na USA - jak podała KE - będą dotyczyły amerykańskiego eksportu do UE o łącznej wartości 6,4 mld euro.

Decyzja KE sprzed dwóch tygodni dotyczy produktów o wartości handlowej 2,8 mld euro; o dalszych taryfach na dobra o wartości 3,6 mld euro Komisja zdecyduje później. Dzięki temu wartość ceł odwetowych nałożonych przez UE na USA będzie całkowicie odpowiadała wartości europejskiego eksportu, który został objęty amerykańskimi cłami - 6,4 mld euro.