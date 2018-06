Dyplomata napisał w piątek na Facebooku: Jeśli prezydent mówi, że UE została +założona, by wykorzystywać USA, by atakować naszą skarbonkę+ albo +że NATO jest tak samo złe jak NAFTA+, to nie jest to tylko niezgodne z faktami, ale dowodzi, że czas, bym odszedł. Melville odniósł się w ten sposób do niedawnych komentarzy Trumpa podczas konferencji prasowych i w mediach społecznościowych. NAFTA to krytykowane przez Trumpa porozumienie o strefie wolnego handlu zawarte w latach 90. przez USA, Kanadę i Meksyk.

Dyplomata dodał, że funkcjonariusze służb zagranicznych Stanów Zjednoczonych działają tak, by wspierać politykę (kraju) i od początku mówi się nam, że jeśli kiedykolwiek dojdzie do tego, że już nie możemy tego robić, szczególnie, jeśli jest się na stanowisku kierowniczym, to honorowym wyjściem jest złożenie rezygnacji. Melville jest ambasadorem USA w Estonii od 2015 roku. Wcześniej pełnił służbę w amerykańskich placówkach m.in. w Berlinie, Londynie i Moskwie.