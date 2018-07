Olbrzymią ulgę i radość wśród rodziców dzieci oraz mieszkańców całego kraju wzbudziła w poniedziałek wieczorem informacja, że ratownikom udało się odnaleźć żywych wszystkich 13 zaginionych.

12 zawodników klubu piłkarskiego w wieku 11-16 lat i ich 25-letni trener weszli w sobotę, 23 czerwca, do jaskini Tham Luang Nang Non w prowincji Chiang Rai na północy Tajlandii, gdzie zostali odcięci od świata przez ulewne deszcze. Kompleks jaskiń ciągnie się tam przez kilka kilometrów, przejścia są wąskie, a w porze deszczowej często zalewa je woda.

Grupę odnaleźli w poniedziałek wieczorem w głębi jaskini brytyjscy nurkowie. Moment ten widać na nagraniu opublikowanym na Facebooku przez tajlandzkie wojsko, na którym jeden z ratowników pyta po angielsku: "Ilu was jest?". "Trzynastu" - słyszy odpowiedź. "Trzynastu? Genialnie!" - mówi z ulgą nurek.

Choć według władz wszyscy są już bezpieczni, nierozwiązana pozostaje kwestia wydostania ich z jaskini, która wciąż jest częściowo zalana wodą. Wycieńczonym chłopcom i trenerowi przekazano we wtorek wysokokaloryczne pożywienie i lekarstwa, a ratownicy przygotowują się na scenariusz, w którym będą oni musieli spędzić w środku nawet kilka miesięcy.

- Przygotujemy przekazanie dodatkowej żywności na co najmniej cztery miesiące i będziemy uczyć wszystkich 13 nurkować, a jednocześnie dalej wypompowywać wodę - przekazała w komunikacie tajlandzka armia.

BBC zauważa, że przemieszczanie się niedoświadczonych nurków wąskimi korytarzami może być dla nich bardzo niebezpieczne, a dotychczasowe próby obniżenia poziomu wody za pomocą pomp nie przyniosły rezultatów. Jeśli grupa będzie musiała czekać, aż woda opadnie naturalnie, może to oznaczać konieczność pozostania w jaskini przez kilka miesięcy. Pora deszczowa w tym regionie dopiero się zaczęła i zwykle trwa do września lub października.

Tymczasem lekarze wojskowi starają się ustalić stan zdrowia odnalezionych. - Kategoryzujemy ich stan zdrowotny na czerwony, żółty lub zielony, przy czym czerwony oznacza najpoważniejsze urazy, żółty - łagodne, a zielony - lekkie. Wczoraj nieoficjalnie oceniliśmy, że większość z nich należy do kategorii zielonej. (...) Żaden nie jest w stanie czerwonym - powiedział we wtorek rano gubernator prowincji Chiang Rai Narongsak Osottanakorn.

- Nazywaliśmy to misją niemożliwą do wykonania, ponieważ codziennie padało. (...) Pracowaliśmy tak ciężko, by ich odnaleźć i teraz ich nie stracimy - dodał.

W akcji ratunkowej bierze udział ponad tysiąc tajlandzkich wojskowych oraz żołnierze i eksperci z innych krajów, w tym z USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Chin, Japonii, Australii i Birmy. Ratownikom za "olbrzymi wysiłek" podziękował w imieniu tajlandzkiego rządu premier Prayuth Chan-ocha.

