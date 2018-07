Balon jak podaje Sky News ma pojawić się nad Londynem w piątek (13 lipca) między 9:30 a 11:30 czasu lokalnego. To właśnie wtedy miasto odwiedzi Donald Trump. Ulicami miasta ma również wówczas przejść marsz „Stop Trump”.

Rzecznik burmistrza Londynu Sadiqa Khana powiedział, że londyński włodarz popiera prawo do pokojowych protestów i rozumie, że "może on przybrać wiele różnych postaci". Jak mówią organizatorzy protestu, początkowo burmistrz nie był skłonny do wydania zgody na wzniesienie balonu z podobizną Trumpa. Przekonało go podobno ogromne poparcie pomysłu wśród mieszkańców Londynu. Pod petycją podpisało się ponad 10 tys. osób.

'Trump Baby' balloon gets green light from London mayor https://t.co/lX0R0rJTZx — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) 5 July 2018

Balon będzie przywiązany do ziemi na terenie Parliament Square. Nie wzniesie się wyżej niż na wysokość 30 metrów.