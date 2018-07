Redakcja Dziennik.pl

To przykre, gdy Niemcy zawierają ogromne umowy z Rosją dotyczące ropy i gazu, podczas gdy powinny być przeciwko Rosji; Niemcy płacą Rosji miliardy dolarów rocznie. Chronimy Niemcy, chronimy Francję, chronimy te wszystkie kraje, a one zawierają umowy na rurociągi z Rosji, wpłacając do jej skarbca miliardy dolarów - mówił Trump w Brukseli podczas spotkania w środę rano z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Trump wskazał przy tym Polskę jako kraj, "który nie przyjąłby gazu" od Rosji, bo nie chce być "jej zakładnikiem". Niemcy to zakładnik Rosji; pozbyli się elektrowni węglowych, elektrowni atomowych, biorą ogromne ilości ropy i gazu z Rosji. To coś, czemu trzeba się przyjrzeć, to coś bardzo nieodpowiedniego - mówił.

Minister obrony Niemiec: Jesteśmy przyzwyczajeni do krytyki Trumpa

Niemcy są już praktycznie przyzwyczajone do krytycznych uwag prezydenta USA Donalda Trumpa pod swoim adresem - oświadczyła w środę niemiecka minister obrony Ursula von der Leyen przed szczytem NATO w Brukseli.

Radzimy sobie - dodała niemiecka polityk. Przecząco odpowiedziała przy tym na pytanie dziennikarzy o to, czy czuje się niesprawiedliwie wybrana przez Trumpa jako "cel" wśród ministrów obrony państw NATO.

Niewątpliwie mamy z Rosją wiele problemów. Z drugiej strony, bez wątpienia należy utrzymać kanał komunikacji między krajami czy sojuszami a przeciwnikami - powiedziała von der Leyen.