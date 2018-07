Redakcja Dziennik.pl

"Prezydencie Trump, właśnie obejrzałem pańską konferencję prasową z prezydentem Putinem i była żenująca" - powiedział 70-letni obecnie Schwarzenegger, zwracając się do Trumpa.

"Stał pan tam jak tuman, jak młodociany fan. Zastanawiałem się, kiedy poprosi o autograf lub selfie czy coś w tym rodzaju" - dodał.

"Podczas tej konferencji prasowej dosłownie sprzedał pan naszą wspólnotę wywiadowczą, nasz system sprawiedliwości, a przede wszystkim nasz kraj - podkreślił Schwarzenegger. - Jest pan prezydentem Stanów Zjednoczonych, nie powinien pan tego robić. Co się z panem dzieje? Co stało się ze słowami, silnymi słowami, siłą Ronalda Reagana, który stał przy murze berlińskim i powiedział do (Michaiła) Gorbaczowa: Zburz pan ten mu. Co się z tym wszystkim stało?".

W 2017 roku przez kilka miesięcy na Twitterze ciągnął się spór między Schwarzeneggerem a prezydentem Trumpem. Spór rozpoczął się, gdy były gubernator Kalifornii (2003-2010) i aktor znany m.in. z "Terminatora" w republikańskich prawyborach poparł gubernatora Ohio Johna Kasicha, a w samych wyborach prezydenckich odmówił głosowania na Trumpa.

W styczniu 2017 r. Schwarzenegger zastąpił Trumpa, ówczesnego prezydenta elekta, jako nowy prowadzący reality show o nazwie "The Celebrity Apprentice". Trump właśnie dzięki temu programowi stał się w USA celebrytą, jeszcze zanim zaczął starać się o prezydenturę.

Trump na Twitterze kpił z niskich wyników oglądalności programu z udziałem Schwarzeneggera. Były gubernator od tego czasu krytykował różne decyzje Trumpa, m.in. jego wybory przy obsadzaniu stanowisk w administracji rządowej, a także pierwszy dekret imigracyjny, zakazujący wjazdu do USA obywatelom siedmiu krajów muzułmańskich.