Redakcja Dziennik.pl

Kobieta poprosiła najpierw o plastikowy kubek do napojów, a gdy go dostała, chciała skorzystać za darmo z dystrybutora napojów. To rozwścieczyło pracownicę restauracji - pisze brytyjski "Daily Mail". Potem obie kobiety zaczęły obrzucać się wyzwiskami, a wściekła klientka rzuciła w pracownicę shake'm. Wtedy zaczęła się bójka. W ruch poszły krzesła, metalowe tace i pięści.