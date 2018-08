Redakcja Dziennik.pl

Mike Pompeo wyraził tę opinię, gdy zapytano go o jego wypowiedź z czerwca. W amerykańskim Senacie powiedział, że mimo trwających negocjacji nuklearnych Korea Północna wciąż produkuje paliwo do bomb jądrowych i opracowuje nowe rakiety balistyczne. Po przybyciu do Singapuru Pompeo odbył m.in. dwustronne spotkanie z szefem chińskiej dyplomacji Wangiem Yi. W sobotę razem z 26 innymi ministrami weźmie udział w forum regionalnym Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

W piątek rano do Singapuru przyleciał również minister spraw zagranicznych Korei Płn. Ri Jong Ho. Uwagę obserwatorów przykuwa możliwość spotkania Ri z Pompeo, ale takie spotkanie nie zostało dotąd potwierdzone.

Według źródła dyplomatycznego japońskiej agencji Kyodo Ri wzywał w piątek na dwustronnym spotkaniu z ministrem z jednego z krajów ASEAN do złagodzenia międzynarodowych sankcji gospodarczych. Ri miał to uzasadniać faktem, że Pjongjang wstrzymał testy jądrowe i balistyczne. Rozmówca Kyodo zasugerował, że Ri poruszy tę kwestię na sobotnim forum regionalnym.

Pompeo przedstawił w piątek w Singapurze nową strategię Waszyngtonu wobec regionu indopacyficznego. Zakłada ona m.in. zainwestowanie 113 mln dolarów w inicjatywy dotyczące energii, technologii i infrastruktury, by przeciwstawić się rosnącym wpływom Chin w regionie. Kyodo zauważa, że Ri nie spotkał się jak dotąd w Singapurze z szefem MSZ Japonii Taro Kono, choć przeprowadził rozmowy z ministrami innych krajów. Według źródeł tej agencji Kono otrzymał w Tokio polecenie nawiązania kontaktu z Ri, gdyż premier Japonii Shinzo Abe chciałby się spotkać z Kim Dzong Unem.

W tym roku Kim spotkał się już z prezydentem Korei Płd. Mun Dze Inem, z prezydentem Chin Xi Jinpingiem oraz z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Oczekuje się – pisze Kyodo - że północnokoreański przywódca spotka się w najbliższej przyszłości również z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. W czwartek o sytuacji na Półwyspie Koreańskim rozmawiali w kuluarach spotkania ASEAN w Singapurze ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Chin Siergiej Ławrow i Wang Yi.

Wśród najważniejszych tematów trwającego 51. spotkania ministrów ASEAN prócz Półwyspu Koreańskiego wymienia się również problemy handlu międzynarodowego, sytuację prześladowanej w Birmie grupy muzułmanów Rohingja oraz narastające napięcia na spornym Morzu Południowochińskim.

Na historycznym szczycie Trump-Kim w Singapurze 12 czerwca przywódcy podpisali wspólne oświadczenie, w którym Kim ponownie zadeklarował skłonność do całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, a Trump zobowiązał się do udzielenia Korei Płn. gwarancji bezpieczeństwa. Nie podano jednak jak dotąd konkretnego grafiku likwidacji północnokoreańskiego arsenału jądrowego.

Biały Dom poinformował w czwartek, że Trump otrzymał list od Kim Dzong Una i odpowiedział notatką, która powinna zostać wkrótce przekazana, ale nie zaplanowano jak na razie kolejnego spotkania obu przywódców.