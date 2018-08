Oświadczenie rzecznika Watykanu ma związek z ogłoszeniem we wtorek raportu przygotowanego na wniosek prokuratury stanu Pensylwania. Jak ustalono, w sześciu na osiem tamtejszych diecezji ofiarami 300 księży-pedofilów w tym stanie padło w ciągu 70 lat około tysiąca dzieci.

Dokument liczy prawie 1400 stron. Wynika z niego, że stu sprawców było w diecezji Pittsburg, gdzie ordynariuszem był od 1988 do 206 roku obecny metropolita Waszyngtonu kardynał Donald W. Wuerl. Zarzuca mu się udział w tuszowaniu skandalu.

W wydanym w czwartkowy wieczór komunikacie watykański rzecznik stwierdził: "W obliczu raportu ogłoszonego w tym tygodniu w Pensylwanii są dwa słowa, które wyrażają to, co odczuwa się wobec tych straszliwych przestępstw: wstyd i ból.

Greg Burke zapewnił następnie, że Stolica Apostolska "uznaje z wielką powagą" rezultaty przeprowadzonej przez Wielką Ławę Przysięgłych Pensylwanii pracy nad dokumentem i "jednoznacznie potępia seksualne wykorzystywanie nieletnich".

Wykorzystywanie opisane w raporcie jest godne potępienia z karnego i moralnego punktu widzenia. Te czyny zdradziły zaufanie i okradły ofiary z ich godności i ich wiary- oświadczył rzecznik Watykanu.

Wyraził przekonanie, że Kościół musi wyciągnąć "surową lekcję" z przeszłości a "odpowiedzialność muszą wziąć na siebie zarówno ci, którzy dopuścili się wykorzystywania, jak i ci, którzy pozwolili by to się stało".

Greg Burke zwrócił uwagę na to, że większość opisanych w raporcie czynów miała miejsce przed rokiem 2000 a jego konkluzje są zbieżne z wcześniejszymi analizami, które wskazały, że reformy przeprowadzone przez Kościół katolicki drastycznie zredukowały liczbę nadużyć popełnianych przez duchowieństwo".

Stolica Apostolska zachęca do stałej reformy i czujności na wszystkich szczeblach Kościoła katolickiego, by zagwarantować ochronę nieletnich i dorosłych niepełnosprawnych. Ponadto podkreśla potrzebę dostosowania się do wymogów prawa, w tym obowiązku zgłaszania przypadków wykorzystywania nieletnich - głosi oświadczenie Watykanu.

Rzecznik Burke dodał: Ojciec Święty dobrze rozumie, jak bardzo te przestępstwa mogą wstrząsnąć wiarą i duchem wierzących i ponawia apel o podjęcie wszelkich starań, by stworzyć bezpieczne środowisko dla nieletnich i dorosłych niepełnosprawnych w Kościele i w całym społeczeństwie.

Ofiary powinny wiedzieć, że papież stoi po ich stronie. Ci, którzy ucierpieli, są dla niego priorytetem a Kościół chce ich wysłuchać, by wykorzenić tą tragiczną makabrę, niszczącą życie niewinnych - oświadczył rzecznik Watykanu.