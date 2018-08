Akt pokuty, który jest początkową częścią mszy, papież nieoczekiwanie zastąpił długim tekstem prośby o przebaczenie za grzechy i przestępstwa, popełnione przez członków irlandzkiego Kościoła. Franciszek powiedział: W sposób szczególny prosimy o przebaczenie za wszystkie nadużycia popełnione w różnych instytucjach kierowanych przez zakonników i zakonnice. Prosimy o przebaczenie za przypadki mobbingu, jakiemu poddano wiele osób. Prosimy o przebaczenie za wszystkie sytuacje, w których Kościół nie podjął konkretnych działań w obliczu tych nadużyć i nie okazaliśmy ich ofiarom słusznego współczucia i uwagi - dodał papież.

Podkreślał: Prosimy o przebaczenie za członków hierarchii, którzy nie wzięli na siebie odpowiedzialności za te sytuacje i zachowywali milczenie. Prosimy o przebaczenie za to, że dzieci zostały odebrane samotnym matkom i za sytuacje, w których mówiono matkom i dzieciom, szukającym swych matek, że to grzech śmiertelny. Słowa te były nawiązaniem do procederu odbierania dzieci młodym, samotnym matkom i nielegalnych adopcji, do czego dochodziło także w instytucjach kościelnych przed kilkudziesięciu laty.

Akt ten papież zakończył słowami modlitwy o siłę, by działać na rzecz sprawiedliwości. Był to kolejny akt skruchy ze strony Franciszka w czasie jego dwudniowej wizyty w Irlandii.