Trump ogłosił to w Gabinecie Owalnym w Białym Domu po poinformowaniu, że z Meksykiem zawarto porozumienie, które może doprowadzić do zmodyfikowania NAFTA. W trakcie swego wystąpienia miał bezpośredni kontakt telefoniczny z prezydentem Meksyku Enrique Pena Nieto.

Trump zapowiedział, że zatelefonuje do premiera Kanady Justina Trudeau z propozycją podobnego porozumienia i jeśli będą oni negocjować uczciwie, osiągniemy to. Jak zaznaczył, efektem fiaska rozmów byłoby obłożenie cłem importowanych kanadyjskich samochodów. Możemy mieć odrębne porozumienie (z Kanadą), albo możemy wprowadzić takie rozwiązanie - ostrzegł. Trump jest zdecydowanym krytykiem zawartego 24 lata temu układu NAFTA, twierdząc, iż przyniósł on "katastrofę" rynkowi pracy w USA.