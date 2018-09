Za podejrzanymi wystawiono europejski nakaz aresztowania. Brytyjska prokuratura nie będzie jednak występować o ekstradycję mężczyzn z Rosji, gdyż konstytucja tego państwa nie zezwala na takie działania wobec swoich obywateli.

Podróżujący na rosyjskich paszportach mężczyźni mieli przylecieć do Londynu z Moskwy 2 marca, a wrócili do Rosji 4 marca - przekazała policja. W ich pokojowym hotelu w brytyjskiej stolicy znaleziono środek paralityczno-drgawkowy Nowiczok.

Usłyszeliśmy lub zobaczyliśmy dwa nazwiska (podejrzanych), te nazwiska mnie osobiście nic nie mówią, tym bardziej, że Scotland Yard sam przyznał, że te nazwiska to najwyraźniej pseudonimy"- ocenił w środę doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow. dziennikarzom w Moskwie. Nie rozumiem, czemu to miało służyć i jaki przekaz wysyła strona brytyjska. Trudno to zrozumieć - dodał.