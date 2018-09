Spotkanie to odbędzie się w dniach 21-24 lutego - podano po rozmowach papieża z Radą Kardynałów.

W komunikacie ogłoszonym przez Watykan po trzydniowej 26. naradzie tego gremium poinformowano, że papież po konsultacjach z doradcami postanowił zwołać obrady z udziałem wszystkich przewodniczących episkopatów na temat "ochrony nieletnich" oraz niepełnosprawnych dorosłych.

Podczas posiedzenia "Rada Kardynałów dokonała razem z Ojcem Świętym dogłębnej refleksji na temat nadużyć" - głosi nota.

Watykan poinformował również, że arcybiskup Bostonu kardynał Sean Patrick O'Malley zapoznał obecnych z pracami kierowanej przez siebie Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich.

Ponadto - jak podkreślono - kardynałowie "wyrazili pełną solidarność z papieżem Franciszkiem z powodu tego, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach". To nawiązanie do zarzutów postawionych mu przez arcybiskupa Carlo Marię Vigano, jakoby od pięciu lat on także wiedział o czynach seksualnego wykorzystywania, także pedofilii, jakich dopuścił się były arcybiskup Waszyngtonu Theodore McCarrick.

W czwartek papież spotka się w Watykanie z kierownictwem Konferencji Episkopatu USA. Tematem rozmów ma być m.in. niedawny raport na temat skandalu pedofilii w Kościele w stanie Pensylwania.