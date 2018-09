Ks. Duarte da Cunha pełnił funkcję sekretarza generalnego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) nieprzerwanie od 2008 roku. W piątek na jego następcę wybrany został ks. Martin Michaliczek ze Słowacji.

W sobotę na konferencji prasowej ks. Duarte da Cunha podsumowując 10 lat swojej pracy na stanowisku sekretarza generalnego podkreślił, że był to okres, w którym na własne oczy mógł zobaczyć jak wygląda piękno życia Kościoła w całej Europie. Charakterystyczne jest jednak także to, że w ciągu tych 10 lat pogłębił się proces sekularyzacji, laicyzacji Europy. Widziałem w wielu miejscach, społeczeństwa i ludzi żyjących tak, jakby Boga nie było. To jest niestety to, co cechuje współczesną Europę – życie, jakby Boga nie było - zauważył.

Jak zaznaczył, mimo, że Europa stanowi jedność pod względem geograficznym, jest kontynentem wielu różnorodności. Społeczeństwa bogate żyją zupełnie inaczej, niż społeczeństwa biedniejsze. II wojna światowa także pozostawiła bardzo wiele takich przejawów odmienności. To wszystko do dzisiaj powoduje, że Europa nie jest jednolita i dlatego też to zjawisko laicyzacji również nie wygląda tak samo w skali całego kontynentu - mówił.

Oczywiście nie mamy w ręku żadnego termometru, czy barometru, którym moglibyśmy zmierzyć, gdzie ten poziom laicyzacji jest większy, a gdzie mniejszy. Można jednak powiedzieć, że częściej w społeczeństwach zamożniejszym obserwuje się, że tam ludzie częściej rzeczywiście żyją w taki sposób, jakby nie było Boga. Często też to życie bez Boga jest w krajach zachodnich wręcz na pokaz” podkreślił.

Duchowny wskazał jednak, że mimo odmienności kulturowych, ekonomicznych, serce człowieka jest takie samo, niezależnie od tego, gdzie on żyje; czy na wschodzie, zachodzie, czy w biedzie czy w ubóstwie. Serce człowieka pragnie prawdy, pragnie Boga, pragnie takiej trwałej, solidnej nadziei i stąd w wielu społeczeństwach europejskich, także zachodnich, bardzo często widzimy jednocześnie odnowę życia religijnego - dodał. Ks. Duarte da Cunha podkreślił, że w kontekście laicyzacji współczesnego świata, Europa musi powrócić do koncepcji pojmowania człowieka i życia społecznego w oparciu o Boga i ewangelię. Europa musi sobie przypomnieć o Bogu żeby w ogóle była dla niej jakakolwiek przyszłość – mówił.

Duchowny wskazał, że laicyzacji Europy, nie jest niestety jedynym wielkim problemem współczesnego Kościoła. Kiedy w 2008 roku obejmowałem urząd sekretarza generalnego CCEE, Europa borykała się także z bardzo poważnym kryzysem ekonomicznym i finansowym, w związku z tym to także jest jeden z tematów kluczowych jeśli chodzi o uwagę Kościoła Katolickiego. Zastanawialiśmy się, jak poradzić sobie z tym kryzysem, jaką postawę przyjąć wobec takich zjawisk, które od tamtego czasu się znacząco nasiliły, jak bezrobocie, imigracja, i czy społeczeństwo jest na to przygotowane – zaznaczył.

Wśród wyzwań jakie stoją przed współczesnym Kościołem, ks. Duarte da Cunha wymienił także kryzys rodziny w Europie, kwestię starzenia się społeczeństwa i kryzysu demograficznego, a także kwestię imigracji i uchodźców. Duchowny podkreślił, że współczesny Kościół musi odpowiedzieć sobie przede wszystkim na pytanie czego chce od nas pan Bóg i jakimi mamy być ludźmi, jakim mamy być Kościołem, żeby najwierniej i najpełniej wypełniać jego wolę. Skoro dla społeczeństwa mamy być światłem, zaczynem, solą - to jacy mamy być? - pytał. Myślę, że misją dzisiejszego Kościoła powinno być przede wszystkim to, by był on zawsze blisko ludzi, blisko ludzkich problemów. I mamy być przede wszystkim obliczem Jezusa Chrystusa i jego obecnością na Ziemi, bo to On zbawia, a nie nasze projekty czy działania – podkreślił.

Zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) trwa w Poznaniu od czwartku. Do stolicy Wielkopolski zaproszeni zostali przewodniczący konferencji episkopatów z 45 krajów Europy. Gospodarzem spotkania jest abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i wiceprzewodniczący CCEE. W sobotę wieczorem z hierarchami spotka się prezydent RP Andrzej Duda.

Rada Konferencji Episkopatów Europy (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae) powstała w 1971 r. W jej skład wchodzą przewodniczący episkopatów krajów europejskich oraz biskupi będący jedynymi katolickimi ordynariuszami w swoich krajach. Zadaniem rady jest koordynowanie współpracy Kościołów lokalnych Europy. Zgromadzenie plenarne CCEE potrwa w Poznaniu do niedzieli.