Poseł Tarczyński, dziękując za wyróżnienie powiedział, że nagrodę tę zawdzięcza "świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu".

- Wierzę, jestem przekonany, że Ameryka nigdy nie zapomni jego wkładu w obalenie komunizmu. Wierzę także, że Ameryka nigdy nie zapomni tragedii, która odebrała życie mojego prezydenta, tragedii, która nadal nie jest wyjaśniona - powiedział Tarczyński.

W rozmowie telefonicznej z PAP Tarczyński wyznał, że nagroda była dla niego dużym zaskoczeniem i olbrzymim wyróżnieniem. - Największe osobistości świata polityki i biznesu w Stanach Zjednoczonych zauważyły moje działania w Radzie Europy, bo ta nagroda była i jest dla mnie nagrodą za moją działalność w Radzie Europy, na rzecz chrześcijańskiej Europy – powiedział poseł.

- Nagroda jest podkreśleniem tego, że sojusz polsko-amerykański to nie tylko symbole, ale docenienie tego co my jako rząd Prawa i Sprawiedliwości robi teraz w Europie, jak chcemy zmieniać Europę. To jest dla nas bardzo istotne -dodał.

Władze organizacji Eagle Forum uzasadniły wyróżnienie Dominika Tarczyńskiego, tegoroczną nagrodę “Phyllis Schlafly Eagles” (Orłów Phyllis Schlafly), jego zasługami dla "wspierania wolności w Europie".

Nagroda “Phyllis Schlafly Eagles" została ustanowiona przez organizację Eagle Forum, w celu upamiętnienia życia i dokonań Phyllis Schlafly, znanej amerykańskiej konserwatywnej działaczki politycznej i społecznej.

Wydana w 1964 r. książka Schlafly "A Choice Not an Echo", nazywana "manifestem nowoczesnego konserwatyzmu", rozeszła się w nakładzie 3 mln egzemplarzy.

Phyllis Schlafly (1924 - 2016) w ciągu swojego życia była związana z konserwatywnym waszyngtońskim ośrodkiem politologicznym American Enterprise Institute i z antykomunistyczną organizacją "John Birch Society". Dała się poznać jako obrończyni tradycyjnych wartości rodzinnych i sprzeciwu wobec aborcji w USA. Była przeciwniczką porozumień rozbrojeniowych ze Związkiem Sowieckim oraz wspieranej przez ruch feministyczny Poprawki do konstytucji USA o równouprawnieniu kobiet (Equal Rights Ammendment).

Dzięki zdecydowanym działaniom Schlafly, która argumentowała, że Poprawka o równouprawnieniu spowoduje odebranie kobietom tradycyjnych praw i świadczeń (jak np. otrzymywania renty po zmarłym mężu), poprawka ta nie została ratyfikowana przez Kongres.

"Orły Phyllis Schlafly" przyznawane są osobistościom życia publicznego, które swoją działalność poświęciły tradycyjnym wartościom - "Bogu, rodzinie i ojczyźnie".

Schlafly była w 1972 r. założycielką Eagle Forum i przewodniczącą tej organizacji do śmierci w 2016 r.

Eagle Forum mające siedzibę w St. Louis w stanie Missouri, zrzesza obecnie ponad 80 tys. członków a w swojej działalności wspiera konserwatywnych polityków, którzy opowiadają się za tradycyjnymi wartościami chrześcijańskimi.

W przeszłości, w wyborach prezydenckich w 1980 r. Eagle Forum poparło kandydaturę Ronalda Reagana, a w ostatnich wyborach prezydenckich w 2016 r., kandydaturę Donalda Trumpa.