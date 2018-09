Trump pytany przez dziennikarzy czy wyrazi zgodę na stałe bazy wojsk USA w Polsce, odparł, że na pewno jest to coś o czym będziemy z pewnością rozmawiać. Dopytywany, czy powinny być stałe bazy w Polsce, prezydent USA, odparł: Tak, rozważamy coś takiego.

W Białym Domu we wtorek po godz. 12 czasu lokalnego rozpoczęły się rozmowy par prezydenckich Polski Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy oraz Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i Melanii Trump. Para prezydencka przybyła do Waszyngtonu w nocy z poniedziałku na wtorek. We wtorek około południa czasu lokalnego Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda zostali powitani w Białym Domu przez Donalda Trumpa i Melanię Trump.