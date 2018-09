W poniedziałek w Nowym Jorku Andrzej Duda weźmie udział w otwarciu Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz spotka się ze środowiskami gospodarczymi. Planowane jest tam wystąpienie prezydenta.

Para prezydencka będzie też uczestniczyć w uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wieczorem w poniedziałek prezydent i pierwsza dama wezmą udział w przyjęciu wydanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych dla uczestników Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

We wtorek prezydent Duda będzie uczestniczył w rozpoczęciu debaty generalnej 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz w spotkaniu wysokiego szczebla ws. przyjęcia deklaracji „Action for Peacekeeping” pod przewodnictwem sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa.

W środę rano prezydent weźmie udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, któremu będzie przewodniczył prezydent USA Donald Trump. Posiedzenie ma być poświęcone nierozprzestrzenianiu broni atomowej oraz programowi atomowemu Iranu, zawieszonemu w związku z umową z 2015 r.

Andrzej Duda spotka się również z liderami państw podczas 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu (COP24). A także - z sekretarzem generalnym ONZ.

W środę planowane jest wystąpienie prezydenta Dudy w debacie generalnej 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, po nim głowa państwa ma się spotkać z przedstawicielami mediów.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował PAP, że tematem przewodnim wystąpienia Andrzeja Dudy na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ będzie "wizja pozytywnego multilateralizmu związanego z budowaniem realnej wspólnoty międzynarodowej opartej na suwerennej równości państw".

- Polska przeciwstawia go multilateralizmowi negatywnemu, który polega na koncercie mocarstw i opiera się na dążeniu przez niektóre kraje do decydowania o losie innych bez ich udziału i w imię własnych egoistycznych interesów kosztem bezpieczeństwa pozostałych. Z tendencjami w kierunku tworzenia negatywnego multilateralizmu mamy do czynienia i w samej Europie i w stosunkach globalnych – podkreślił prezydencki minister.

Szczerski zaznaczył, że wizyta w Nowym Jorku będzie okazją do kolejnego spotkania prezydentów Polski i USA. Jak mówił, obaj przywódcy wezmą udział w debacie Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconej nieproliferacji broni masowego rażenia, której przewodniczył będzie amerykański przywódca.

- Polska para prezydencka będzie też gościć na tradycyjnym przyjęciu dla głów państw, które prezydent USA wydaje przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia - zaznaczył szef gabinetu prezydenta.

Szczerski przypomniał, że na początku grudnia br. Polska obejmie przywództwo w procesie globalnych negocjacji klimatycznych podczas 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i zorganizuje szczyt COP24 w Katowicach.

Trzecim zagadnieniem, które podejmie prezydent, będzie przyszłość misji pokojowych ONZ. Andrzej Duda weźmie udział w spotkaniu pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego poświęconym sposobom poprawy efektywności i bezpieczeństwa misji pokojowych ONZ.

Jak zaznaczył Szczerski, Polska podpisała nową Deklarację Wspólnych Zobowiązań ws. Operacji Pokojowych i aktywnie zabiega o powrót do zwiększonego udziału w tych działaniach. Podkreślił, że "ze względu na nasze doświadczenie udziału w misjach bliskowschodnich szczególnie zależy nam na powrocie w ten właśnie rejon".

- Na początku sierpnia 2018 r. zgłosiliśmy w Sekretariacie ONZ nasze zainteresowanie zaangażowaniem w misję UNDOF (misji Sił Narodów Zjednoczonych ds. Nadzoru Rozdzielenia Wojsk na Wzgórzach Golan) - podkreślił prezydencki minister. Jak dodał, we wrześniu Polska złożyła notę i zarejestrowała zgłoszenie w systemie generacji sił.

- Nasz powrót do szeregów tej misji stanowiłby sukces zarówno dla Polski jak i ONZ. Polska zadeklarowała również udział siedmiu policjantów w misji UNMISS w Sudanie Południowym. Obecnie trwają przygotowania do ich wyjazdu w rejon misji. Mamy nadzieję na ich możliwie jak najszybszy wyjazd, najpóźniej na początku 2019 r. - podkreślił.

W kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ zaplanowane są rozmowy dwustronne z przywódcami innych państw oraz spotkanie z Sekretarzem Generalnym ONZ.

Para prezydencka weźmie udział w inauguracji wystawy o Marszałku Józefie Piłsudskim i spotkaniu organizowanym przez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku dla uczczenia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.