Do zatrzymania doszło we wspomnianej świątyni, kiedy to Polak uderzał gipsową kolumną w figurę św. Alojzego Gonzagi i ołtarz pod nią.

Przed interwencją funkcjonariuszy mężczyznę próbowała powstrzymać zakonnica. Polak wówczas jej groził - donosi gazeta.pl.

Karabinierzy aresztowali wandala pod zarzutami zniszczenia mienia oraz napaści. Motyw działania mężczyzny pozostaje nieznany.