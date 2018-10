Wcześniej litewskie media podały, że nieopodal duńskiej wyspy Bornholm płonie prom pływający pod litewską banderą.

Według DFDS na pokładzie znajduje się 294 pasażerów. Wcześniej informowano, że na promie było 335 pasażerów.

DFDS podało, że usterka na pokładzie "Regina Seaways" wywołała dym, który uruchomił system gaśniczy statku w maszynowni. Według oświadczenia pasażerowie i członkowie załogi nie zostali ranni.

Jak przekazał Egenijus Valikovas, z litewskiego ratownictwa morskiego, cytowany przez portal Delfi.lt. wszyscy pasażerowie są zdrowi. - Nie ma paniki, nikt nie został ranny. Trwa akcja ratunkowa – powiedział.

Prom płynął z Kilonii w Niemczech do Kłajpedy na Litwie. Do eksplozji doszło najprawdopodobniej w maszynowni. Akcję ratunkową prowadzą Rosjanie. Do zdarzenia doszło na wodach międzynarodowych ok. 135 km od Kaliningradu. Pomocy udziela również Litwa. Armia wysłała na miejsce zdarzenia śmigłowiec, a dwa kolejne czekają w pogotowiu.