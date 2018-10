Sąd w Amsterdamie - jak informuje RMF FM - wysłał pytania do sądów w Poznaniu Warszawie i lLiwicach, które wystąpiły o ekstradycję Polaków (jeden z nich oskarżony jest o handel narkotykami). Holenderscy sędziowie chcą bowiem wiedzieć, czy zatrzymani Polacy będą mogli liczyć u siebie w kraju na sprawiedliwy proces.

To nie pierwszy taki przypadek. W ostatnich dniach hiszpańscy sędziowie zapytali swoich kolegów po fachu z Rzeszowa, czy są całkowicie niezależni i nieusuwalni. Od odpowiedzi na to pytanie uzależniono ekstradycję obywatela Hiszpanii do Polski.