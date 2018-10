Na Wall Street Morawiecki spotkał się z dyrektorem ds. operacji NYSE Johnem Tuttle. Rozmawiał też z kilkoma innymi pracownikami tej instytucji. W czwartek rano premier złożył też wieniec pod pomnikiem ofiar ataku na World Trade Center z 11 września 2001 roku.

Działalność NYSE datuje się od 1792 roku. Zlokalizowana na Manhattanie przy Wall Street 11 jest największą giełdą świata. Zgodnie z ostatnimi dostępnymi danymi z czerwca 2017 roku kapitalizacja NYSE osiągnęła ok. 21.3 bln USD. Według nieoficjalnych szacunków obecnie wynosi ona ok. 24 bln USD.

Na wczesne popołudnie miejscowego czasu zaplanowano wystąpienie polskiego premiera na konferencji "Poland The Can-Do Nation". Szef rządu będzie uczestniczył w spotkaniu "From Developing to Developed". Weźmie udział w sesji biznesowej "From Developing to Developed. Perspectives of the Polish business on a crucial turning point of its history".

Konferencję przygotował PZU przy współpracy z Thomson Reuters i Boston Consulting Group. Prezes PZU Paweł Surówka podkreślił w rozmowie z PAP, że setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a jednocześnie fakt, że Polska znalazła się w gronie rynków rozwiniętych jest świetną okazją, by mówić o sukcesach kraju. Możemy w Nowym Jorku przypomnieć o tym jak niesamowity szlak wzrostu przebyła Polska i przywołać nasze atuty, o których się zbyt mało mówi. Chcieliśmy też porozmawiać o tym, dokąd Polska zmierza - wyjaśnił Surówka.

Czwartkowy program wizyty Morawieckiego przewiduje też m.in. spotkanie z prezesem Goldman Sachs Davidem Solomonem, a następnie z szefami przedsiębiorstw amerykańskich. Premier przybędzie także na wieczorną galę PZU.