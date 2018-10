W wystąpieniu na zjeździe prawicowej włoskiej organizacji związkowej UGL w Wiecznym Mieście Marine Le Pen oświadczyła, że "Unia Europejska podeptała wartości solidarności". Matteo Salvini oznajmił zaś, że włoski rząd Ligi i antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd nie zejdzie z obranej drogi.

- Znajdujemy się w historycznym momencie. W maju zdołamy doprowadzić do powstania Unii, dla której punktem wyjścia będą nowe wartości, przeciwko globalizacji - mówiła przywódczyni Zjednoczenia Narodowego, odnosząc się do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które mają odbyć się w maju 2019 roku. - To walka, którą prowadzimy razem z Matteo Salvinim w przekonaniu o potrzebie zmiany w Europie - podkreśliła.

Wicepremier i szef MSW Salvini oświadczył zaś, że podziela z Le Pen tę samą "wizję Europy rolnictwa, pracy, walki z imigracją". - Jesteśmy przeciwko wrogom Europy, którymi są Juncker i Moscovici, zamknięci w bunkrze w Brukseli - podkreślił Salvini w wystąpieniu na zorganizowanej przez UGL konferencji "Wzrost gospodarczy i perspektywy socjalne w Europie Narodów".

Szef włoskiego MSW zaznaczył, że "podziela z Le Pen wartości, zasady, poczucie dumy". - Pod koniec maja - jak mówił - dojdzie do rewolucji zdrowego rozsądku.

Nawiązując do wyborów do PE, Salvini ocenił, że "do maja narody europejskie zdadzą sobie sprawę z tego, że prawo do pracy jest przed wszystkim innym". - 60 milionów opowie się za swoim krajem, nie bacząc na Brukselę - dodał.

Lider Ligi wyraził opinię, że obywatele głosują "niezależnie od nagłówków w gazetach" i notowań obligacji na rynkach. Jego zdaniem na rynkach trwa konfrontacja między "realną i wirtualną gospodarką", między "prawdziwym życiem a rzeczywistością finansową".

Salvini oświadczył, że gdyby chciał "myśleć w złym duchu", to wtedy zacząłby podejrzewać, że dochodzi do manipulacji na rynkach dlatego, że "wracają Włochy, które się rozwijają, a nie wyprzedają swoje firmy". - To działania spekulantów w stylu Sorosa, którzy chcą upadku kraju, by wykupić dobrze działające firmy za bezcen - powiedział. - W imieniu rządu mówię, że nie cofniemy się. Niech ten, kto chce spekulować na włoskiej gospodarce wie, że traci czas - oświadczył wicepremier.