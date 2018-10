Irlandzki muzyk spotkał się tego dnia z przewodniczącym PE Antonio Tajanim oraz szefami grup politycznych. Na krótki briefingu Tajani podziękował Bono za wizytę w PE i silne zaangażowanie dla Europy. Europa to nie tylko bank centralny, nie tylko euro i nie tylko nasze instytucje. Europa to nasze życie, nasza historia, nasza kultura, Europa to nasi piosenkarze - powiedział szef europarlamentu.

Bono rozmawiał z Tajanim o Afryce. Jak podkreślił lider U2, choć ludzie obawiają się wzrostu nacjonalizmów, on jest zafascynowany ideą rozwoju internacjonalizmu. Ludzie obawiają się niekontrolowanej migracji z południa. Rozumiem to. Jednak ja jestem zafascynowany tym, co dzieje się na sąsiednim kontynencie. Widzę ogromne możliwości. (...) 2 mld ludzi w Afryce podczas gdy my stajemy się starsi i siwi, oni są młodsi i bardziej energiczni. Podczas gdy Ameryka jest na wakacjach jeśli chodzi o kwestie wielkich idei, powinniśmy siąść do stołu z naszymi afrykańskimi parterami i podbić świat - zaznaczył.

Tajani powiedział, że zgadza się z Bono co do jego poglądów na Afrykę. Potrzebujemy europejskiej strategii dla Afryki. Musimy inwestować tam więcej pieniędzy - mówił. Te pieniądze - jak zaznaczył - powinny trafiać na walkę ze zmianami klimatu, na wzrost gospodarczy i walkę z biedą oraz terroryzmem. Zaznaczył, że bez takich działań coraz więcej ludzi będzie opuszczać Afrykę, a Europa będzie zmagać się z rosnąca migracją. Dodał, że Afryka potrzebuje "planu Marshalla". Bono wyraził zadowolenie, że Tajani widzi perspektywy dla partnerstwa z Afryką. Podarował też szefowi PE tomik poezji irlandzkiego poety i noblisty Seamusa Heaneya.

Lider U2, który znany jest ze swojego poparcia dla idei integracji europejskiej, po południu w Brukseli rozmawiał też z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Tusk po spotkaniu na swoim oficjalnym koncie twitterowym szefa Rady Europejskiej zamieścił zdjęcie, na którym trzymają się z Bono za podniesione w górę ręce na tle unijnych flag. Tusk krótko skomentował też pod fotografią: "Rozmowa o tym, jak pomagać ludziom, nie tylko o Europie".

Tusk ma też drugie konto na Twitterze, na którym zamieścił inne zdjęcie z irlandzkim z muzykiem. Obaj stoją przy ścianie i pokazują palcem na zawieszony na ścianie plakat z napisem: "Konstytucja".