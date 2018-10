Tusk opublikował w poniedziałek wieczorem list do unijnych przywódców, którzy wezmą udział w szczycie unijnym w Brukseli w środę i czwartek.

W środę wieczorem w Brukseli przywódcy "27" najpierw mają wysłuchać premier Wielkiej Brytanii Theresy May, a następnie spotkają się w swoim gronie, by rozmawiać o postępach negocjacji w sprawie Brexitu. Do rozpoczęcia unijnego szczytu w środę wieczorem nie przewidziano żadnych rozmów z Wielką Brytanią na temat Brexitu.

Tusk przypomniał, że podczas unijnego szczytu w Salzburgu przywódcy zadeklarowali, że chcą osiągnąć postępy w rozmowach Brukseli z Londynem, tak aby zawrzeć porozumienie w październiku.

"Okazało się, że jest to bardziej skomplikowane, niż niektórzy mogli się spodziewać. Mimo to powinniśmy pozostać pełni nadziei i determinacji, ponieważ istnieje dobra wola kontynuowania tych rozmów po obu stronach. Ale jednocześnie musimy być odpowiedzialni i przygotować UE na scenariusz bez umowy, który jest bardziej prawdopodobny niż kiedykolwiek wcześniej. Podobnie jak Wielka Brytania, Komisja rozpoczęła takie przygotowania i przedstawi nam je podczas szczytu" - wskazał.

"Chcę to powiedzieć jednak absolutnie jasno. Fakt, że przygotowujemy się do scenariusza braku umowy, w żadnym wypadku nie może nas odciągnąć od podjęcia wszelkich starań, aby osiągnąć jak najlepsze porozumienie, z korzyścią dla wszystkich stron. (...) Jak ktoś słusznie powiedział: +Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie zrobione+. Nie poddawajmy się" - wskazał.

Tusk napisał też, że na szczycie kanclerz Austrii Sebastian Kurz poinformuje przywódców o postępach w realizacji decyzji ws. migracji.

"Następnie przeprowadzimy debatę i przyjmiemy wnioski w sprawie migracji, bezpieczeństwa wewnętrznego i stosunków zewnętrznych. Naszym celem jest wysłanie silnego przesłania w sprawie walki z sieciami przemytników, ochrony naszych granic zewnętrznych i budowania współpracy z krajami pochodzenia migrantów i tranzytowymi" - wskazał. Jak dodał, w kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego UE musi wzmocnić odporność, zwłaszcza jeśli chodzi o radzenie sobie z kwestiami cyberbezpieczeństwa.

"Najnowszy cyberatak przeciwko Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej w Hadze pokazał, że stoimy w obliczu ewoluujących zagrożeń. Powinniśmy również zająć się naszym nowym partnerstwem z Afryką i zbliżającym się szczytem z Ligą Państw Arabskich, a także innymi kwestiami globalnymi, w szczególności walką ze zmianami klimatu przed COP 24 w Katowicach" - napisał szef Rady Europejskiej.

Przywódcy spotkają się podczas szczytu na nieformalnym obiedzie w gronie "27", aby omówić stan reformy unii gospodarczej i walutowej. Szef eurogrupy Mario Centeno ma poinformować o postępach w pracach nad reformą, podczas gdy szef Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi przedstawi swoją ocenę sytuacji.

"W obecnym środowisku globalnym musimy skupić się przede wszystkim na wzmocnieniu odporności Europy również na froncie gospodarczym. Musimy dopilnować, aby do końca roku nastąpił znaczny postęp w reformie unii gospodarczej i walutowej" - napisał Tusk.

Po szczycie unijnym - jak przypomina Tusk - odbędzie się drugi szczyt, Azja-Europa (ASEM), organizowany w tym roku przez UE.

"ASEM rozpoczyna się w czwartek wieczorem i kończy w piątkowe popołudnie. Po tym spotkaniu UE będzie organizatorem szczytu z Republiką Korei, a następnie spotkania przywódców UE-ASEAN" - podsumował Tusk.