- Z tego, co obserwuję, to polski rząd kontynuuje swoje postępowanie i to mnie martwi, ponieważ nie uważam, żeby to była słuszna droga - powiedział wiceszef KE dziennikarzom przed posiedzeniem Rady ds. ogólnych.

Frans Timmermans ma poinformować unijnych ministrów o aktualnej sytuacji w Polsce w kontekście krytykowanych przez niego reform sądownictwa.