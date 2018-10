Do zdarzenia doszło w stanie Pendżab.

Portal Times Now podał, że tłum ludzi nie usłyszał dźwięku nadjeżdżającego pociągu, ponieważ został on zagłuszony przez strzelające fajerwerki.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 19 miejscowego czasu (ok. 16 w Polsce).

Stojący w pobliżu torów na przedmieściach miasta tłum obserwował palenie kukły demona Rawany z okazji święta Dasara. Nadjeżdżający z dużą prędkością pociąg potrącił zgromadzonych, którzy nie słyszeli dźwięków maszyny, zagłuszonych przez fajerwerki. Część osób stała na torach, by mieć lepszy widok - relacjonuje portal Times Now. Portal dodaje, że ludzie stojący na torach nie mogli uciec, ponieważ w tym samym czasie z drugiej strony nadjechał drugi pociąg.

Jak podaje AP, pociąg nie zatrzymał się po uderzeniu w ludzi.

Według Times of India na miejscu było ok. 300 osób.