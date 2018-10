W wywiadzie dla katolickiego włoskiego dziennika "Avvenire" Antonio Tajani powiedział, że tworząca rząd Contego koalicja Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd nie zdaje sobie sprawy z "ogromnych szkód, jakie wyrządza we Włoszech".

Następnie Tajani zwrócił się do lidera Ligi Matteo Salviniego, niegdyś sojusznika Forza Italia we wspólnym bloku centroprawicy: Zostaw natychmiast tych dyletantów. Tak szef Parlamentu Europejskiego określił antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd.

Wiceszef Forza Italia zapewnił, że jego partia nie boi się nowych wyborów. - Jesteśmy gotowi - dodał. - To, co się dzieje, jest znacznie gorsze od nowych wyborów - podkreślił.

- Rząd odizolował się, obraża wszystkich i nie rozmawia z nikim w Europie na tematy począwszy od ekonomii i migrantów. Roztrwaniają zaufanie inwestorów do naszego kraju, wyrządzając straty potencjalnie nie do oszacowania dla oszczędności obywateli. Naprawdę zmierzamy do katastrofy - oznajmił szef PE.

Jego zdaniem ostatni konflikt w koalicji Ligi i Ruchu na tle planu amnestii podatkowej to "międzynarodowa kompromitacja".

Tajani zaapelował o to, by rząd "natychmiast" zmienił projekt budżetu na przyszły rok. Jak zaznaczył, problemem jest nie tylko zapisany w nim deficyt na poziomie 2,4 proc. PKB, ale także wydatki na dochód podstawowy dla najuboższych i bezrobotnych.

Przypomniał, że przywódcy UE jednogłośnie wyrazili zaniepokojenie sytuacją finansową we Włoszech i planem budżetu.