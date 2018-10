- Plany polskiego rządu dotyczące rozmieszczenia na stałe na swoim terytorium dywizji sił zbrojnych USA są kontrproduktywne i nie sprzyjają utrzymaniu stabilności, a także wzmocnieniu bezpieczeństwa w regionie - powiedział Siergiej Szojgu na wspólnym posiedzeniu resortów obrony Rosji i Białorusi.

- W tych warunkach jesteśmy zmuszeni do tego, by podejmować środki odwetowe i powinniśmy być gotowi do neutralizowania możliwych zagrożeń wojskowych na wszystkich kierunkach - dodał.

Rosja nie chce angażować się w wojskową konfrontację z Zachodem i dąży do wzajemnej współpracy w sferze bezpieczeństwa - zapewnił minister.

Szef resortu obrony podkreślił, że wojskowa aktywność NATO u granic Rosji "osiągnęła poziom niespotykany od czasów zimnej wojny". Według Szojgu polityka Sojuszu ma na celu wzmocnienie jego wschodniej flanki.

We wrześniu prezydent Andrzej Duda rozmawiał w Białym Domu z przywódcą USA Donaldem Trumpem. Jednym z tematów była sprawa rozlokowania w Polsce stałych amerykańskich baz wojskowych. Trump powiedział: "Stałe bazy w Polsce to jest coś, o czym będziemy z pewnością rozmawiać; rozważamy coś takiego". Prezydenci podpisali też wspólną deklarację, która m.in. mówi, że Polska i USA zobowiązują się do rozważenia wariantów wzmocnienia militarnej roli USA w Polsce.