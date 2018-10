Napastnik, który wszedł do synagogi w Pittsburghu i otworzył ogień, oddał się w ręce policji - przekazuje BBC, powołując się na radio policyjne. Sprawca strzelaniny miał przy sobie kilka sztuk broni; według najnowszych relacji został zatrzymany, gdy usiłował przedostać się do samochodu.

Rzecznik policji w Pittsburghu Chris Togneri poinformował, że policjanci nadal sprawdzają synagogę Drzewo Życia, by upewnić się, czy nie tam jeszcze "innych zagrożeń".

Prezydent Donald Trump oświadczył po strzelaninie w Pittsburghu, że należy wprowadzić bardziej surowe prawa i karać śmiercią za takie ataki; na wykonanie kary śmierci nie powinno się czekać latami - dodał.

Powiedział też że takie wydarzenia mają niewiele wspólnego z przepisami gwarantującymi łatwy dostęp do broni. Gdyby w świątyni była ochrona skutki byłby inne (...). Z pewnością jest to opcja dla wszystkich kościołów i synagog, by mieć uzbrojonych strażników - dodał. To straszne, co dzieje się z nienawiścią w naszym kraju" - powiedział prezydent i ostrzegł, że bilans strzelaniny będzie "bardziej dewastujący", niż oceniano wcześniej.