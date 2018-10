W nocy z poniedziałku na wtorek koło Bolzano na północy kraju zginął strażak-ochotnik, przygnieciony przez zawalone drzewo.

Wcześniej pod drzewami zginęli w samochodach i na ulicach ludzie w rejonie miast Frosinone i Terracina w centrum Włoch, w Neapolu na południu i koło Belluno na północy.

Włochy / PAP/EPA / STRINGER

Koło Savony zmarła kobieta trafiona elementami konstrukcji budynku w czasie trąby powietrznej.

Alarm pogodowy we Włoszech

Bardzo złe warunki atmosferyczne zapowiadane są w dużej części kraju także na wtorek. W związku z tym Obrona Cywilna przedłużyła najwyższy stan alarmu pogodowego w pięciu regionach: Wenecji Euganejskiej, Friuli-Wenecji Julijskiej, Trydencie, Lombardii i Ligurii. W pozostałych regionach ogłoszono alert niższego stopnia.

Nad całym krajem kolejny dzień przechodzą gwałtowne burze i ulewy, powodujące lokalne powodzie i lawiny błotne. Wiatr przekracza prędkość 100 km/godz. W Ligurii notowane są rekordowe fale sztormowe o wysokości do 10 metrów.

Ulewy paraliżują ruch na Sardynii. Zablokowane zostały połączenia morskie z wyspą. Odwołano wiele lotów na lotnisku w Palermo na Sycylii.

W dolinie Valsugana w Trydencie w wyniku trąby powietrznej zerwane zostały dachy 9 budynków.

W Wenecji tzw. wysoka woda osiągnęła poziom ponad 150 centymetrów, zalewając 75 procent historycznego centrum, czyli najwięcej od 10 lat.

Dziesiątki przewróconych drzew leżą na ulicach Rzymu, gdzie doszło do chaosu komunikacyjnego. Drugi dzień z rzędu zamknięte będą wszystkie szkoły.

Atak zimy w Hiszpanii

Śnieg w Hiszpanii / PAP/EPA / ELISEO TRIGO

Hiszpania zmaga się ze skutkami niespodziewanego ataku zimy. Opady śniegu oraz niskie temperatury doprowadziły do opóźnień w rozkładach pociągów, a tysiące ludzi jest bez prądu - podaje 'Wprost" za "El Pais".

Mañana de duro invierno en cumbres:

Cota 1950 metros en Duruelo de la Sierra, Soria, límite con La Rioja:

-7.5 grados y rachas muy fuertes de viento gélido del N. (80/90 km/h):

Windchill (Canadá): en torno -20 C pic.twitter.com/D0leQPphc0 — Agustín Sandoval (@meteoduruelo) 28 October 2018

Już w piątek nad Półwysep Iberyjski nadciągnęły masy polarnego powietrza. Przez cały weekend padał śnieg oraz deszcz, co w połączeniu z ujemnymi temperaturami doprowadziło do przerw w dostawie prądu. Na Balearach, Minorce, oraz w leżącej na północy kraju Asturii ponad 53 tysiące gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu. W Asturii sytuacja była na tyle zła, że ponad 1300 uczniów musiało zostać w domach, ponieważ dojazd do szkół był znacznie utrudniony.

W Polsce ciepło

We wtorek zachmurzenie duże z postępującymi od południowego zachodu rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Najmniej opadów na zachodzie kraju oraz na krańcach południowo-wschodnich. Temperatura maksymalna od 15 st. miejscami na wybrzeżu i na Suwalszczyźnie do 20 st. w głębi kraju i 22 st. na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, na Śląsku i Opolszczyźnie do 75 km/h, na terenach podgórskich do 90 km/h, z kierunków południowych. Z upływem dnia wiatr będzie stopniowo słabł.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie kraju początkowo duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna od 6 st. do 11 st., jedynie na Podhalu i w kotlinach sudeckich od 4 st. do 6 st. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem i na Pomorzu Zachodnim okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, po północy stopniowo słabnący, z kierunków południowych.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na wybrzeżu i Pomorzu okresami duże. Temperatura maksymalna od 13 st., 14 st. na północy, zachodzie i terenach podgórskich do 18 st. na południu i południowym wschodzie, chłodniej miejscami na wybrzeżu: 11 st., 12 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.