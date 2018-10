Jean-Claude Juncker w ciągu ostatnich czterech i pół lat dowiódł, że jest niezdolny do kierowania Komisją Europejską – oznajmił Szijjarto we wtorek w wypowiedzi dla węgierskiej agencji MTI. Podkreślił, że Juncker powinien ucieleśniać jedność Europy, ale nigdy nie był do tego zdolny, ani w związku z Brexitem, ani migracją, ani rumuńskim świętem narodowym.

Minister zareagował w ten sposób na słowa Junckera, wypowiedziane 23 października w Parlamencie Europejskim, oraz na poniedziałkowy komentarz rumuńskiego MSZ, które przyjęło je z zadowoleniem.

Juncker, jak cytują węgierskie media, powiedział: Rumunia będzie 1 grudnia tego roku świętować swoją setną rocznicę, setną rocznicę wielkiego zjednoczenia, jak mówią nasi rumuńscy przyjaciele, ale też europejskiego święta, bo wszystko, co dotyczy Rumunii, dotyczy też Europy.(…) Tego dnia będziemy razem świętować wielki moment w rumuńskiej historii i wielki moment w europejskiej historii.

Po rozpadzie Austro-Węgier, 1 grudnia 1918 r. proklamowano powstanie zjednoczonej Rumunii. Do kraju tego przyłączony został m.in. Siedmiogród, który należał wcześniej do węgierskiej części monarchii austro-węgierskiej. Ten stan rzeczy usankcjonował Traktat z Trianon 4 czerwca 1920 roku.

Europa będzie silna i zjednoczona wtedy, kiedy zaakceptujemy, że niektóre daty historyczne oznaczają dla jednych radość, a dla innych ból - oświadczył Szijjarto. Ocenił, że jest też ważne, aby od tych, którzy ze smutkiem wspominają jakieś wydarzenie, nie oczekiwać, że będą się z niego cieszyć, jest to bowiem oczekiwanie niemoralne i nieuczciwe - dodał.