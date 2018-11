Dennis Hof pokonał swoją kandydatkę Lesię Romanov w wyborach do izby niższej parlamentu stanu Nevada. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo wyborcy z jego okręgu są bardzo przychylni Republikanom. Do tego sam Hof był bardzo znany lokalnej społeczności - to bowiem gwiazda reality show i właściciel domu publicznego "Moonlite Bunny Ranch"

Jest tylko jeden problem. Jak bowiem podaje magazyn "Time", Hof nie żyje od 16 października. Znaleziono go martwego w jego agencji towarzyskiej w okolicach Las Vegas, gdzie świętował przez kilka dni swoje 72 urodziny. Niestety lokalne władze nie skreśliły jego nazwiska z listy kandydatów, bo było za późno by wydrukować nowe arkusze.

Co teraz? Według amerykańskich mediów lokalne władze wyznaczą republikańskiego polityka, który zajmie miejsce Hofa.