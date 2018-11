Wewnętrzne walki w diecezjach; znacie to. To samo jest w polityce i to jest przykre - mówił papież, cytowany przez watykański portal informacyjny Vatican News. Kiedy rząd nie jest uczciwy, próbuje splamić przeciwników obmowami, poprzez zniesławienie, kalumnie, zawsze się stara - dodał. A wy, którzy znacie dyktatorskie rządy, bo to przeżyliście, wiecie, co robi taki rząd. Najpierw bierze w swoje ręce środki przekazu przy pomocy ustawy i zaczyna obmawiać, poniża wszystkich tych, których uważa za zagrożenie" - zauważył Franciszek.

Obmawianie - zaznaczył - to nasz chleb powszedni w życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym, diecezjalnym, społecznym (...); zarówno na małą skalę, jak i na dużą. Takie postępowanie, wyjaśnił, polega zawsze na negatywnym komentarzu, by zniszczyć świadectwo. Ileż obmawiania jest w parafiach - przyznał papież.