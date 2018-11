W poniedziałkowej rozmowie z ministrami ds. europejskich 27 państw UE Barnier miał zastrzec, że "jak dotąd porozumienie nie zostało osiągnięte" i "podobnie jak we wszystkich negocjacjach ostatni etap jest zawsze najtrudniejszy".

Jednak według źródeł dyplomatycznych, na które powołuje się "FT", unijny negocjator powiedział też, że "na podstawie naszych wspólnych wysiłków parametry możliwego porozumienia zostały w dużym stopniu nakreślone".

- Po stronie brytyjskiej rząd spotka się jutro (we wtorek - PAP), by przyjrzeć się tym parametrom. Jesteśmy w bardzo delikatnym momencie. Najmniejsza publiczna uwaga z mojej strony może zostać wykorzystana przez tych, którzy chcą fiaska negocjacji - zaznaczył.

Jak wskazuje "FT", słowa Barniera, choć ostrożne, w niektórych krajach unijnych wzbudziły nadzieje, że możliwe jest osiągnięcie przełomu w sprawie tekstu porozumienia już w najbliższych dniach. Dyplomaci zaznaczali jednocześnie, że wszystko zależy od tego, czy premier Wielkiej Brytanii Theresa May zdoła zapewnić sobie poparcie własnego rządu.

Rzecznik May potwierdził, że gabinet we wtorek będzie obradował w sprawie Brexitu, zastrzegł jednak, że z dużym sceptycyzmem należy podchodzić do medialnych doniesień o gotowym porozumieniu w sprawie Brexitu. - Negocjacje wciąż trwają - podkreślił.

Także przywoływani przez "FT" politycy sprzyjający May z powątpiewaniem wyrażali się o możliwości rychłego osiągnięcia przełomu przez stronę unijną. - Nie ma porozumienia, więc jestem zaskoczony słysząc, że rząd ma je omawiać we wtorek - powiedział jeden z nich.

W ostatnich dniach rozmowy poświęcone Brexitowi koncentrowały się na pracach w sprawie przyszłej unii celnej między UE a Wielką Brytanią, która pozwoliłaby uniknąć tzw. twardej granicy między Irlandią (po Brexicie pozostanie w UE) a należącą do Zjednoczonego Królestwa Irlandią Północną.

Ta i inne problematyczne kwestie w rozmowach muszą zostać uzgodnione na tyle wcześnie, aby można było ratyfikować porozumienie przed datą wystąpienia Wielkiej Brytanii, czyli przed 29 marca 2019 r. W ostatnich miesiącach nie było postępu w tym zakresie.