"Wildlife Photographer of The Year" to konkurs organizowany przez Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, wyróżniający najlepszych fotografów dzikiej przyrody z całego świata. Przeglądając zdjęcia tegorocznych zwycięzców, nietrudno zauważyć, że poprzeczkę postawiono wyjątkowo wysoko. Zobaczcie najlepsze prace!