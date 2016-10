Zniszczona Bazylika Świętego Benedykta w Norcii

- Niezmiernie pociesza nas to, że nie ma ofiar. Dalej to sprawdzamy - podkreślił szef rządu, mówiąc zarazem, że był to najsilniejszy wstrząs od trzęsienia ziemi w Irpinii na południu Włoch w 1980 roku. Zginęły wówczas prawie 3 tysiące osób. - Odbudujemy wszystko; domy, kościoły, placówki handlowe - zapewnił Renzi. Poinformował, że nie będzie problemu z funduszami na ten cel.