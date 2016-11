To miała być noc triumfu, przebicie szklanego sufitu i uwieńczenie jej trwającego od lat snu o prezydenturze. Tymczasem wiele wskazuje, że to nie Hillary Clinton, a Donald Trump będzie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. W sztabie wyborczym kandydatki Demokratów oraz wśród jej zwolenników zapanował trudny do ukrycia niepokój, a wręcz rozpacz. ZOBACZ ZDJĘCIA