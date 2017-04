Andrzej Duda z małżonką w Meksyku. Prezydent odebrał klucze do miasta, trafił też na demonstrantów [ZDJĘCIA]

Demonstranci wzywający prezydenta do przestrzegania konstytucji, przed spotkaniem prezydenta Andrzeja Dudy z Polonią w Ambasadzie RP w Meksyku

Prezydentowi klucz przekazał prezydent Miasta Meksyk Miguel Angel Mancera. "Przyjmuję, że na moje ręce zostały przekazane klucze do Mexico City dla Polaków, dla przedstawicieli polskiego biznesu, działaczy i polityków samorządów lokalnych, miejskich" – powiedział Duda. Prezydent podkreślił, że jest pod wrażeniem ogromnego, tętniącego życiem miasta, które z aglomeracją według niektórych ocen liczy nawet 28 milionów mieszkańców. "Jestem pełen podziwu dla władz, co do umiejętności zarządzania tak wielkim organizmem miejskim" – dodał Duda.