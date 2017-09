Połowa mieszkańców Barbudy bezdomna po przejściu Irmy. Skala zniszczeń na Sint Maarten ogromna. ZOBACZ ZDJĘCIA

Zniszczenia na Sint Maarten

"Około 50 procent mieszkańców Barbudy jest pozbawiona dachu nad głową. (...) Staramy się dostarczyć im zaopatrzenie (...)" - powiedział Browne, dodając, że miesiące lub lata zajmie przewrócenie normalnego życie na wyspie. "Polecieliśmy na Barbudę i zobaczyliśmy ogromne zniszczenia. To było jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń mojego życia" - oświadczył premier wyspiarskiego państwa. Browne oznajmił również, że będzie szukał finansowego wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej, by odbudować Barbudę. Według niego huragan został spowodowany przez zmiany klimatyczne, a ci, którzy zanieczyszczają środowisko powinni ponieść konsekwencje swoich działań. Premier karaibskiego państwa ostrzegł również przed huraganem Jose i przyznał, że jeżeli skieruje się on nad Barbudę konieczna może okazać się ewakuacja całej wyspy.