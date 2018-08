W Genui na północy Włoch zawalił się we wtorek w południe długi odcinek wiaduktu na autostradzie. W chwili katastrofy znajdowało się na nim około 30-35 samochodów i trzy tiry - podała włoska Obrona Cywilna. Wstępny bilans wtorkowej katastrofy to 22 ofiary śmiertelne i 13 rannych. Co najmniej 10 osób jest zaginionych.