Białystok - Jacek Żalek (Porozumienie Jarosława Gowina)



Bydgoszcz - Tomasz Latos (PiS)



Gdańsk - Kacper Płażyński



Gorzów Wielkopolski - Sebastian Pieńkowski (PiS)



Katowice - Marcin Krupa



Kielce - Wojciech Lubawski



Kraków - Małgorzata Wassermann (PiS)



Lublin - Sylwester Tułajew (PiS)



Łódź - Waldemar Buda (PiS)



Olsztyn - Michał Wypij (Porozumienie Jarosława Gowina)



Opole - Violetta Porowska (PiS)



Poznań - Tadeusz Zysk (PiS)



Rzeszów - Wojciech Buczak (PiS)



Szczecin - Bartłomiej Sochański (PiS)



Toruń - Zbigniew Rasielewski



Warszawa - Patryk Jaki (Solidarna Polska)



Wrocław - Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS)

Zielona Góra - Piotr Barczak (PiS)

Przedstawienie kandydatów PiS na prezydentów największych miast to początek - nie kampanii wyborczej - ale okresu przygotowawczego, w którym nasi kandydaci będą intensywnie uczestniczyć - powiedział w czwartek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Kaczyński zaznaczył na konferencji prasowej w Warszawie, że przedstawieni w czwartek przez PiS kandydaci będą potem prezentowani we własnych regionach.

Jeśli przedstawiamy ich w Warszawie, to z jednego powodu: Polska jest jedna, więc uznaliśmy, że powinniśmy, jeśli chodzi o te największe miasta, bo fizycznie byłoby niemożliwe, by to zrobić w przypadku wszystkich miast, rozpocząć to w Warszawie - podkreślił prezes PiS.

To jest początek, ale nie kampanii wyborczej, bo kampania wyborcza to okres określony przez prawo i wtedy będziemy mieli do czynienia z kampanią wyborczą sensu stricto. Ale to jest, można powiedzieć, okres przygotowawczy, w którym nasi kandydaci, mam nadzieję, będą intensywnie uczestniczyć - oświadczył Kaczyński.

W czwartek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości Komitet Politycznego PiS zatwierdził kandydatów na prezydentów największych miast. W spotkaniu uczestniczyli prezes PiS, premier Mateusz Morawiecki, marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, a także m.in. wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, wicemarszałkowie Sejmu: szef klubu PiS Ryszard Terlecki i rzeczniczka ugrupowania Beata Mazurek, a także rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska i szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski.

W ubiegły czwartek odbyło się spotkanie Zjednoczonej Prawicy, na którym liderzy PiS, Solidarnej Polski oraz Porozumienia omawiali kandydatury na prezydentów największych miast, tematem rozmowy - jak wynikało z informacji uzyskanych przez PAP - miał być także kształt list do sejmików województw.