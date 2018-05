Kukiz pytany w RMF FM o ewentualną koalicję z Markiem Jurkiem, odparł, że w "nieformalnej koalicji z Markiem Jurkiem" jest od wielu lat. W koalicji, który dotyczy jednego szczególnie postulatu, mianowicie jednomandatowych okręgów wyborczych - doprecyzował. Jak dodał, nie do końca się zgadza z liderem Prawicy RP w kwestiach światopoglądowych. Natomiast w kwestiach ustrojowych z Prawicą nas łączy bardzo wiele od wielu lat - podkreślił.

Lider Kukiz'15, dopytywany o możliwość wspólnego startu w wyborach samorządowych, zapowiedział, że "z całą pewnością ludzie Marka Jurka znajdą się na listach ruchu Kukiz'15". Albo na przykład Kukiz'15 może wspierać kandydata Marka Jurka, który wystartuje z własnego komitetu obywatelskiego własnego - dodał.

Kukiz zapytany został również, czy Jan Śpiewak mógłby zostać kandydatem Kukiz'15 na prezydenta Warszawy. Ja nie wiem, dlatego, że ja jeszcze nie rozmawiałem z panem Śpiewakiem - zaznaczył.

Jego zdaniem Śpiewak "wydaje się być kandydaturą dobrą". To jest chłopak, który przede wszystkim kocha miasto i który byłby w stanie temu miastu się poświęcić - ocenił. Poprę każdego przyzwoitego, uczciwego człowieka, który chce pracować dla obywateli - zapewnił Kukiz.

Lider Wolnego Miasta Warszawa pytany w radiu Plus, czy byłby zainteresowany współpracą z Kukiz'15 w wyborach samorządowych, odparł: Oczywiście, jestem bardzo zainteresowany taką współpracą.

Dodał, że liczy na spotkanie z Pawłem Kukizem i rozmowę o Warszawie. Myślę, że jest potrzeba tego, żeby był kandydat z miasta, który rozumie miasto, który reprezentuje interesy mieszkańców Warszawy, nie partii politycznych i myślę, że tutaj z Pawłem Kukizem na tej płaszczyźnie możemy znaleźć porozumienie - ocenił.

Dopytywany, kiedy ogłosi decyzję w sprawie startu w wyborach na prezydenta stolicy, Śpiewak powiedział, że "w ciągu kilku najbliższych tygodni ta kwestia zostanie wyjaśniona". Nie wyobrażam sobie, żeby przed wakacjami taka decyzja nie zapadła - podkreślił.

Kukiz wyjawił, że wcześniej chciał, aby na prezydenta stolicy kandydowała była minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Ja miałem świetną kandydaturę, niestety kandydatura nie wyrażała zgody, ma po prostu swoje zajęcia, jest troszeczkę tą polityką zniesmaczona - powiedział.

Kukiz pytany był także, czy widziałby w swoim ugrupowaniu Ryszarda Petru, który w piątek ogłosił swoje odejście z Nowoczesnej. Zdaniem Kukiza Petru, "z którego tak często ludzie kpią, jest geniuszem". Dlatego że - proszę zauważyć - wyszedł z Nowoczesnej, zadłużonej po uszy, on po prostu odpiął znaczek, wyszedł z partii, która ma potężne długi, a długi będzie spłacać Lubnauer (Katarzyna, przewodnicząca Nowoczesnej) - powiedział.

W sobotę Kukiz poinformował PAP, że Kukiz'15 planuje ogłosić swoich kandydatów w wyborach samorządowych we wrześniu. Lider ruchu Kukiz'15 przyznał, że "być może" w czerwcu we Wrocławiu odbędzie spotkanie ws. wyborów samorządowych, ale - jak podkreślił - nie będzie to żaden kongres wyborczy.

Pierwsza tura wyborów samorządowych ma się odbyć jesienią, w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.